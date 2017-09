Parma, ag. Barillà: "Inserimento perfetto e gol che vale tantissimo"

Fonte: ParmaLive.com

Con il gol di Novara e prestazioni da giocatore fondamentale, Antonino Barillà è forse il neoacquisto che sta incidendo di più nel Parma di inizio stagione. Ai microfoni di ParmaLive.com, l'agente del giocatore Danilo Caravello parla così del suo assistito: "L'ho chiamato subito dopo la partita, i complimenti erano d'obbligo: sta facendo molto bene, era contento in particolare per avere deciso la partita e per aver segnato con il piede "meno consono" che è il destro. A Novara non è mai semplice vincere, questi sono tre punti molto importanti".

Il suo adattamento è stato molto rapido nonostante non conoscesse molti compagni:

"E' vero, anche se aveva giocato contro tante volte con buona parte di essi, la presenza del ds Faggiano che lo conosce dai tempi di Trapani e dell'amico Scozzarella lo ha comunque aiutato".

Ha trovato subito posto in squadra, ma potrebbe anche adattarsi in altri ruoli, giusto?

"Il suo habitat è la catena di sinistra, può fare tutto lì. Il ruolo di mezzala sinistra esalta le sue caratteristiche secondo me, ma può giocare anche esterno basso e alto. E' stato però preso per quel ruolo, in coppia con Scavone, mentre come terzini ci sono Germoni e Scaglia, due certezze per la categoria".

A proposito, quali sono le condizioni di Germoni?

"Perfette, è a disposizione della società e del mister, ma è chiaro che Scaglia è un giocatore importante per la categoria e ne eravamo consapevoli. Lui comunque non vede l'ora di poter dare il suo contributo per il Parma"

Parma capolista con due vittorie e zero gol subiti dopo due giornate: se lo aspettava?

"Il campionato di B è lungo e molto particolare, ma partire bene è comunque importante. Di certo me lo aspettavo protagonista dopo il mercato fatto, non a caso io e i miei giocatori abbiamo creduto fortemente nel progetto che ci è stato prospettato".