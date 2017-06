Parma, ancora Ferrari: "Autoimporci la A subito sarebbe un errore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa odierna il vice presidente del Parma Marco Ferrari ha parlato anche dell'ultima stagione e del mercato: "Ci siamo confrontati e ci stiamo confrontando. La nostra idea è quella di stare attenti in questo momento: abbiamo scalato due categorie in due anni ed è stato faticoso. A prescindere dalle disponibilità economiche, questa sarà una società particolarmente solida. Finalmente siamo in una serie in cui possiamo stare in 2-3 anni, non dobbiamo farci del male da soli. Auto imporci di tornare subito in A sarebbe un clamoroso errore, abbiamo bisogno di assestarci e consolidarci. La B è una serie in cui si può programmare e investire sui giovani. - continua Ferrari come riporta Parmalive.com - Il Tardini rappresenta una grande opportunità per chiunque abbia il coraggio di investire e sarebbe il punto d'arrivo del progetto Parma, per quanto riguarda il centro sportivo è sempre stato uno degli obiettivi e la volontà è sempre stata chiara, non penso ci sia l'intenzione di tenere in ballo questa questione per un tempo indefinito. Parma-Ancona? Non abbiamo avuto comunicazioni. Comunque sia su Facebook ho letto post abbastanza irresponsabili basati su voci. Facebook non è il bar, è barbaro svegliarsi la mattina e scrivere certe cose. Non c'è neanche cattiveria, ma inconsapevolezza circa lo strumento. Facebook è un media, è uguale ad un giornale. E' stata aperta una indagine, sono state ascoltate una ventina di persone, praticamente tutti i tesserati del Parma. Io ho le idee chiare su quella partita, credo sia stata fatta un'accusa umiliante nei confronti del nostro gruppo, che ha dato una risposta importante".