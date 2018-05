Parma, Barillà: "B mai scontata. Andiamo a battere lo Spezia"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite negli studi di Tv Parma nella tradizionale trasmissione del lunedì sera "Bar Sport", Antonino Barillà, centrocampista del Parma ha così risposto alle domande dei giornalisti in studio: "Credo che venerdì dobbiamo fare la nostra partita, senza pensare a nient'altro, vincendo raggiungeremmo un terzo posto che è un traguardo importante, poi a fine partita vedremo i risultati delle altre. Festeggeremmo un traguardo che ci consentirebbe di affrontare i playoff in un determinato modo"

Scatto per i playoff.

"Obiettivo stagionale era dall'inizio consolidarsi e raggiungere i playoff, attraverso un percorso con alti e bassi nei quali grazie a tutto lo staff e la gente di Parma, siamo riusciti a venirne fuori. Un bel percorso che ci ha portato a giocarci la serie A all'ultima giornata di campionato".

Il tuo percorso stagionale?

"La B è lunga ed in una squadra come Parma con una rosa importante, che annovera tanti grandi giocatori e che voleva dimostrare di ambire a qualcosa di importante, era fondamentale farsi trovare pronti. Speravo di avere le mie possibilità e sapevo che sarebbero arrivate".

Sei stato il primo acquisto del Parma.

"Sono stato il primo acquisto del Parma in B e ho tifato per la squadra nella lotta alla promozione dell'anno scorso".

Non c'è nulla di scontato in B.

"La B è un bel campionato, molto equilibrato nel quale tutti possono perdere punti con tutti, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, poi a fine partita guardiamo i risultati degli altri".

Buon Bari sabato pomeriggio.

"Si, sapevamo che avrebbero giocato una bella gara, ma noi volevamo riprenderci quello che abbiamo lasciato a Cesena dove abbiamo sì perso, ma è anche vero che per 85 minuti abbiamo rischiato pochissimo grazie anche al lavoro difensivo degli attaccanti. Non ci siamo rilassati, ma ci è mancata anche un po' di fortuna nelle azioni di Insigne e Frediani e poi con le squadre che devono salvarsi si deve stare sempre attenti".

Raccontaci come vi ha motivato D'Aversa negli spogliatoi.

"Il mister voleva farci partire belli carichi e consapevoli delle nostre forze, che volevamo riscattare il finale di Cesena, è stato un bel video".

Sei stato vicino alla cessione a gennaio?

"In tutta sincerità non ho mai pensato di andare via da Parma, giocavo poco e la società cercava un centrocampista, ma la mia priorità è sempre stata rimanere. Mi trovo benissimo nel gruppo e con tutti i miei compagni di reparto, mi impegno per farli correre di meno".