Parma, Barillà: "Siamo un grande gruppo. Ora bisogna accelerare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Antonino Barillà è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta personale contro il Carpi, valsa il successo interno agli emiliani: "Oggi è andata bene. Ormai il sinistro lo uso per camminare, il destro per tirare in porta (ride, ndr). È la prima doppietta in B, sono contento, dispiace aver perso Lucarelli e Munari, che sono i ragazzi d'esperienza della squadra. Siamo sfortunati da questo punto di vista, ma siamo anche un gran gruppo, e chi viene chiamato in causa risponde sempre presente. L'esperienza di Trapani è stata bellissima, abbiamo conquistato una finale inaspettata, lottando contro tutti. Ci siamo arrivati un po' tirati ed è andata male. Quest'anno ci stiamo giocando qualcosa di importante, è giusto spingere sull'acceleratore adesso".