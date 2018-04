Parma, Barillà: "Vittoria dedicata a Lucarelli e Munari"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con una sua doppietta (la prima in campionato della propria carriera) e al quarto gol stagionale, Antonino Barillà ha marchiato l’odierna vittoria (2-1) del Parma Calcio allo stadio Ennio Tardini sul Carpi. Il centrocampista Crociato ha commentato la partita in Mixed Zone con queste parole:

“Una doppietta in Serie B non l’avevo mai fatta. Mi era capitato soltanto una volta con la Nazionale Under 21 nel 2009. Sono molto contento, soprattutto perché la squadra è riuscita a raggiungere i tre punti che volevamo. Ci dispiace, a me e a tutto il gruppo, per i due infortuni capitati ad Alessandro e a Gianni. Questa vittoria va dedicata a loro. Speriamo siano infortuni lievi, per averli a disposizione subito. Nel primo gol è stato bravo Di Gaudio a mettere la palla dentro, io ho dovuto solo stoppare e calciare. Nel secondo ho visto la palla all’ultimo momento, ci ho messo il piede ed è andata bene. Quando giochiamo in casa, al Tardini, giochiamo con un uomo in più, in dodici. E’ il nostro pubblico, è il nostro stadio, è la nostra Curva. Ci sostengono sempre. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo in questo ambiente così trascinante“.