Parma, Calaiò: "Obiettivo play off. Promozione? Qualcosa di storico"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centravanti del Parma Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di TV Parma del momento personale e di squadra: “A gennaio si è fatto un gran parlare di un trasferimento al Palermo, ma nulla di concreto diversamente da come si leggeva in giro dove l'affare sembrava fatto da giorni. Io a Parma sto benissimo e poi mi scoccia interrompere i progetti a metà. La società poi è ambiziosa e per raggiungere certi obiettivi servono due giocatori di livello in ogni ruolo. Rivalità con Ceravolo? Non è facile per un tecnico fare certe scelte sopratutto avendo trovato un equilibrio di squadra con una sola punta centrale ed è ovvio che chi fa me e Fabio sta in panchina non può essere contento, ma ci adeguiamo. Poi ci stuzzica l'idea di giocare assieme perché possiamo coesistere, ma deve decidere il mister. Tardini? Un po' di pressione la mette anche perché la storia di questa società è importante con tanti anni di Serie A ed Europa alle spalle e un blasone enorme. Quando si perde qualche partita di troppo i tifosi storcono il naso perché vogliono tornare ad alti livelli, ma c'è di peggio e l'ho vissuto in passato in altre piazze. - continua Calaiò come riporta Parmalive.com - Dobbiamo continuare con questo atteggiamento, siamo in fiducia e mettiamo in campo una cattiveria diversa. Siamo più liberi di testa, dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni sabato è una finale. Sappiamo che sulla carta ci sono due o tre squadre più forti, come dice anche la classifica ma noi quest'anno vogliamo fare i guasta feste. Nessuno ha detto in società o tra di noi che puntavamo a vincere il campionato o alla promozione diretta, vogliamo arrivare sicuramente ai playoff perché la società ha investito tanto, la squadra c'è è forte e poi il playoff è un terno al lotto ma proviamo a giocarceli con la mentalità e serenità giuste e poi vediamo. Chi avrà più benzina, personalità ed esperienza vediamo se si riesce a centrare questa serie A che sarebbe un sogno per tutto l'ambiente, la società, che è poi un risultato mai raggiunto da nessuno in Italia".