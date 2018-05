Parma, Carra: "Adesso il primo obiettivo è la salvezza"

Luca Carra continua a emozionarsi dopo la Serie A raggiunta in maniera incredibile venerdì sera. L'amministratore delegato gialloblù, dalle colonne della Gazzetta di Parma, ha raccontato un curioso retroscena che riguarda la proprietà cinese: "Non era ancora finita la partita che il presidente mi ha spedito un messaggio significativo, "sto piangendo". Forse nemmeno loro se l'aspettavano di arrivare in A in questo modo. E il presidente Lizhang mi ha chiesto di organizzare qualcosa con i tifosi, a fine settimana sarà a Parma esclusivamente per festeggiare con loro. Stiamo organizzando la festa, dobbiamo definire tutto: domenica sarà un bell'evento".

Adesso è tempo di pensare alla massima serie: "Domani avrò la prima assemblea di A e si discuterà di diritti TV. Non esiste più il tetto salariale, ci sono contributi importanti, non paragonabili a quelli della B. Dopo l'assemblea avremo le idee più chiare anche sul budget da predisporre. Ora dobbiamo pensare a rimanere in serie A: è il primo vero obiettivo".