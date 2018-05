Parma, Carretta si avvicina. Poi prestito all'Avellino

© foto di Federico Gaetano

Si colora sempre di più di gialloblu il futuro di Mirko Carretta. L'attaccante in uscita dalla Ternana, secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, potrebbe presto sposare il progetto del Parma neo promosso in Serie A. Per la massima serie però occorrerà aspettare ancora qualche mese dato che è altrettanto probabile un prestito in B, nello specifico all'Avellino.