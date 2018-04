Parma, D'Aversa: "Barillà? Incredibili tutti quei gol di destro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma supera di misura il Carpi e si rilancia nella lotta per la A. Questo il commento di Roberto D'Aversa ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo confrontati con Tedino la scorsa stagione, anche quest'anno lottiamo per un obiettivo comune. Ci giochiamo ogni partita come se fosse l'ultima, la più importante. Una vittoria sofferta, per il finale del secondo tempo. Quello che stiamo facendo è straordinario, non dobbiamo sentirci appagati. Quando uno sceglie questo mestiere sa che deve dare adito a delle critiche. Mi piace anche ascoltare, sono giovane, ma io devo pensare a lavorare. Da quando sono arrivato io e il mio staff abbiamo fatto cose importanti, ma non per merito nostro, i ragazzi sono stati bravi a ripartire dopo Empoli. I tifosi fanno cori per la maglia, è un pubblico che incita molto. È una piazza che ha esigenze importanti, dispiace solo che sia stata messa in discussione la mia posizione anche quando non era vero, però va bene se questo è riuscito ad alleggerire i giocatori".

"Ragioniamo su una trasferta difficile a Vercelli, siamo consapevoli del fatto che possiamo giocarci qualcosa di importante, impensabile qualche tempo fa. Dovremo fare di tutto per ottenere il massimo, poi quale sarà il massimo si vedrà. Barillà? Ha un gran tiro, spesso ci siamo fermati a provare in allenamento, è inspiegabile come sia riuscito a segnare così tanto di destro, che usa soltanto per camminare. Ha sempre spinto, il merito è suo, per come si è allenato quotidianamente. Sta giocando non perché ci sono assenze, ma perché se lo merita".