Parma, D'Aversa: "Bella vittoria, ma voliamo bassi"

© foto di Federico Gaetano

Il Parma conquista ancora una vittoria. 2-0 contro il Frosinone. A Sky Sport, interviene l'allenatore del club ducale, Roberto D'Aversa: "Soddisfatto per la centesima panchina in B, bel risultato, successo meritato contro una squadra molto forte. Nel primo tempo siamo partiti molto forte, poi nella ripresa, complice anche il primo caldo, abbiamo gestito. Venerdì, contro il Cittadella, non sarà facile. Il 5-1 preso dei veneti mi fa un po' preoccupare. Loro saranno affamati e vogliosi di rivincita. Di Gaudio ha fatto una grande gara, ma anche tutti gli altri si sono disimpegnati molto bene. Voliamo alti, ma con i piedi ben piantati per terra".