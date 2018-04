Parma, D'Aversa: "Contro il Carpi servirà pazienza, precisione e cinismo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa analizza così i pericoli della prossima sfida interna contro il Carpi: "Il risultato positivo con l'Ascoli ci dà ancora più convinzione, ma sappiamo che domani non avremo molti spazi e dovremo far bene tecnicamente, sicuramente non avremo le tante occasioni da gol delle ultime sfide casalinghe, quindi dovremo essere bravi a sfruttare quelle che creeremo. Le assenze ci sono ma quello che scenderà in campo sarà il migliore undici possibile. Ho letto tanto di un cambio di gioco in settimana, vedremo. Il Carpi due anni fa era in Serie A, è una realtà bella che ha conservato diversi giocatori anche di quella esperienza. E' una squadra molto organizzata, che concede pochi spazi, dovremo essere bravi ad avere pazienza, perché non avremo tante occasioni e questo dipende anche dal nostro approccio tecnico. Servirà precisione e cinismo, dovremo stare molto attenti ma con la consapevolezza della nostra forza e dei risultati importanti dell'ultimo periodo", le parole raccolte dall'inviato di ParmaLive.com.