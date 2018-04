Parma, D'Aversa: "Risultato giusto, ma rimaniamo con i piedi per terra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, nel post gara contro il Carpi, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così ai giornalisti presenti, come riferito da ParmaLive.com: "Non ricordo in carriera di una partita in cui mi sono ritrovato in dieci a causa di quattro infortuni, mi spiace molto per i ragazzi e mi spiace che spesso e volentieri si sia concesso il gioco duro, ma ora non serve a nulla. Importante aver portato a casa tre punti importanti in una partita non semplice, ma il risultato è giusto".

Condizione strepitosa nel momento determinante della stagione, era questo l'obiettivo?

"L'obiettivo era di dare il massimo, ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto qualità e continuità ed altri in cui non lo abbiamo fatto. Ora la squadra è in una condizione psicofisica ottimale, dovuta anche ai risultati positivi e bisogna continuare a spingere e cerare di ottenere il massimo risultato possibile nelle ultime partite".

Ora si arriva più facilmente alla conclusione.

"Ci sono stati degli accorgimenti a livello tattico, alcune situazioni in cui i ragazzi ora sono più convinti di quello che fanno, l'entusiasmo dovuto ai buoni risultati e anche l'intelligenza di capire i momenti in cui bisogna rimanere compatti e umili in partita. Se si equilibra l'aspetto caratteriale e motivazionale, in questo campionato arrivano anche i risultati perché i ragazzi hanno grandi qualità tecniche, non è un caso".

Bilancio ottimo di questo intenso mese, che programma avete ora?

"Domani i ragazzi riposeranno perché è molto che non lo fanno. La programmazione è in ottica generale e non a causa di una sconfitta o vittoria, ora la squadra pensa all'obiettivo di tutti e non a quello personale. Dopo Ascoli ad esempio avevo messo allenamento facoltativo e si sono presentati tutti, ora man mano che si va avanti si lavora più sulla qualità e non sulla quantità. Si aumenta il recupero negli allenamenti, ma non è il momento di staccare la spina, anzi".

Un coro della curva auspica un possibile ritorno in A.

"Noi guardiamo alla singola partita e nient'altro, i tifosi danno il loro grande contributo ed è giusto che sognino essendo in una realtà importante per trofei e blasone, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, ma non ci fa sentire appagati, i tifosi ci possono dare ulteriori energie per affrontare in maniera compatta le ultime partite di campionato".