Parma, Da Cruz pienamente in gruppo prima del Bari

Allenamento mattutino per il Parma di Roberto D'Aversa dopo il sorprendete ko di Cesena. Da Collecchio arrivano però buone notizie per i Ducali in vista del match contro il Bari: Alessio Da Cruz ha lavorato interamente con il gruppo, Alessandro Lucarelli, Pasquale Mazzocchi e Antonio Vacca hanno lavorato con modalità differenziata.