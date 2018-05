Parma, Dezi: "Non abbiamo mai smesso di crederci"

Fonte: Parmalive.com

Continuano a susseguirsi i post sui social network da parte dei calciatori del Parma che, ancora increduli per quanto successo, continuano ad esternare le proprie emozioni. Su Instagram, Jacopo Dezi, ha riproposto il suo faccia a faccia con i tifosi a La Spezia, col commento: "ArrivA un momento nella vita, in cui non rimane altro da fare che percorrere la propria strada fino in fondo. Quello è il momento di inseguire i propri sogni, quello è il momento di prendere il largo , forti e sicuri delle proprie decisioni! Non abbiamo mai smesso di crederci e alla fine ce l’abbiamo fatta! Nella vita TUTTO TORNA, Dio è grande ed i SOGNI diventano realtà".