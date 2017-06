Parma, Di Cesare: "Resto: l'anno prossimo ce la giochiamo alla grande"

© foto di www.imagephotoagency.it

Valerio Di Cesare, difensore del Parma, ha parlato della sua avventura ducale tra passato, presente e futuro, ai microfoni di Epolis Bari: "I playoff erano un terno al lotto perché partecipavano trenta squadre. Siamo stati bravi e ora ci godiamo questo momenti. Il Parma vuole tornare in serie A, quindi sicuramente se la giocherà alla grande il prossimo anno in B. Ho due anni di contratto, sono venuto in Emilia per quel motivo. Per cui penso che rimarrò".