Parma, due anni fa il ritorno fra i Pro. Il tweet del club

All'indomani della vittoria contro l'Ascoli che ha garantito al Parma il secondo posto in Serie B cade un anniversario fra i più importanti della storia recente del club ducale. Il 17 aprile di due anni fa, infatti, il Parma battendi il Delta Rovigo al Tardino conquistarono la matematica promozione in Serie C. Il ritorno fra i Pro della società gialloblu arrivato dopo una sola stagione dal terribile fallimento della gestione Ghirardi che esclude la città emiliana dal grande calcio.

Lo stesso Parma quest'oggi ha celebrato questo anniversario con un post su Twitter: