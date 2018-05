Parma, Faggiano: "Preso per parlare di playoff e di terzo posto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato del Parma si chiude contro lo Spezia, coi playoff come prosieguo più probabile ma ancora tutto da scrivere. Ne ha parlato il ds gialloblù Daniele Faggiano alla Gazzetta di Parma: "È presto parlare di playoff, pensiamo solo allo Spezia, poi si vedrà. Ho già perso una finale per andare in serie A arrivando terzo quindi non è importante dove si arriva ma il risultato finale".

Sulla gara contro i liguri.

"Deve essere affrontata con lo spirito giusto, dobbiamo giocare la nostra partita sapendo che contro avremo una squadra che vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico. Lo Spezia ci darà del filo da torcere".