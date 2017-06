Parma, Frattali: "Il prossimo anno meno pressioni. Salvezza e poi vediamo"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Il portiere del Parma Pierlugi Frattali ha parlato della promozione in Serie B ottenuta grazie alla vittoria nei play off soffermandosi sui vari momenti della stagione e del futuro: “È stato bello, abbiamo raggiunto quello per cui abbiamo lavorato per tutta la stagione ed è stata dura perché abbiamo lavorato per altro mese, ma alla fine conta aver conquistato la Serie B. Dopo le tre sconfitte di fila sapevamo che non potevamo essere quelli, è stato un momento difficile, ma eravamo consapevoli di avere le qualità per uscirne fuori. Penso che la vittoria nel derby nell'ultima giornata di campionato ci abbia aiutato a livello morale. Anche il successo in semifinale col Pordenone ci ha dato un segnale importante: dopo quella vittoria, molti di noi erano convinti di poter far nostra la finale. Proprio questa è la gara che ricordo con maggiore piacere, oltre ovviamente alla premiazione finale al Franchi. - continua Frattali a Parmalive.com - Credo che la prossima stagione sia più facile perché ci saranno meno pressioni, quest'anno eravamo obbligati a vincere, mentre in Serie B non sarà così anche se vogliamo fare un campionato da protagonisti. Servirà grande continuità perché è un torneo molto lungo in cui anche un punto può andare benissimo in alcune partite, un torneo molto impegnativo in cui bisogna dare sempre il massimo con l'obiettivo primario di mantenere la categoria, poi se a un certo punto saremo in alto allora penseremo ad altro e non ci tireremo indietro. Cinesi? Se la società attuale ha venduto il 60% delle quote, credo lo abbia fatto per il bene del Parma. So quanto gli attuali proprietari ci tengano al club, perciò ben vengano i soci che hanno voglia di investire nel Parma. Questa è una piazza che merita tanto".