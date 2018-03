Parma, Gazzola: "Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni"

© foto di Federico De Luca

Il difensore Marcello Gazzola è stato il giocatore Crociato che, oggi pomeriggio, ha parlato a nome della squadra in mixed zone allo stadio Comunale di Chiavari dopo la gara di campionato giocata dal Parma Calcio contro la Virtus Entella:

“Nessuno si aspettava di perdere oggi, Soprattutto noi. Avevamo preparato la partita per cercare di dare continuità a quanto fatto nelle due gare precedenti, importante per consolidare e migliorare la posizione di classifica. Il campo sintetico ? Non vogliamo cercare nel terreno di gioco un alibi per questa sconfitta, assolutamente. Gli episodi, questo sì, hanno contato. La Virtus Entella non si è resa particolarmente pericolosa. Noi, però, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, concretizzando le diverse occasioni che abbiamo creato“.