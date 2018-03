Parma, Gazzola: "Sconfitta inaspettata, volevamo dare continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intrattenutosi nella mixed zone dello stadio Comunale di Chiavari, il difensore del Parma Marcello Gazzola ha così analizzato il match perso contro la Virtus Entella, come riporta ParmaLive.com: "Non ci aspettavamo di perdere, volevamo dare continuità a quanto fatto nelle gare precedenti per consolidare la posizione di classifica".

La differenza l'hanno fatta gli episodi?

"Non vogliamo cercare nel campo un alibi per questa sconfitta, assolutamente. Loro non si sono resi particolarmente pericolosi, ma noi dovevamo essere più cattivi sotto porta nel primo tempo".

A me però è parso che il campo abbia inciso.

"Loro sono più abituati di chiunque altro, perché si allenano tutti i giorni e ci giocano il sabato. Sì, è un campo diverso, poi nel secondo tempo ha cominciato a piovere pesantemente: il campo ha inciso, però non vogliamo alibi".

Munari è uscito per infortunio, e anche tu hai chiuso zoppicando. Continuano gli episodi sfortunati:

"Sì, io dovrei aver preso solo una botta nel finale di partita. Gianni ha avuto un risentimento all'adduttore muscolare: speriamo di non perderlo e di avere più giocatori possibili a disposizione per il finale di stagione".

Più si va avanti e più le sconfitte diventano pesanti.

"Sì, perdere a inizio stagione ha tutto un altro sapore, perché hai a disposizione un intero campionato. Sta a noi nel prossimo match sfruttare il fattore campo per rimetterci subito in carreggiata".

Come hai ritrovato la B?

"C'è tanto agonismo, come in ogni campionato e forse anche di più. A livello tecnico, ci sono diverse squadre strutturate che possono dire la loro".