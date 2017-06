Parma, idea Pinamonti per l'attacco. La concorrenza non manca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Parma sembra intenzionato a muoversi per il giovane attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti in vista della prossima stagione. Il club ducale, neopromosso in Serie B, è pronto a prelevare il classe '99 in prestito, ma dovrà vincere una folta e agguerrita concorrenza che vede Avellino e Crotone interessata al centravanti. Lo riporta Gazzamercato.it.