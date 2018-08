Parma, Inglese al 45': "Speravo un esordio simile, pensiamo a salvarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'intervallo di Parma-Udinese, Roberto Inglese è al momento il man of the match. Proprio l'attaccante del Parma ha commentato così la gara ai microfoni di DAZN: "Ci speravo in questo gol, ho avuto un'accoglienza fantastica, e spero di non deludere i tifosi. Come si vince questa partita? Siamo una squadra che deve salvarsi: dobbiamo aspettarli in contropiede, speriamo di vincere".