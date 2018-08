Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: sfida Inglese-Lasagna

Olsen 6: raccoglie un'eredità pesantissima e non a caso alla prima incertezza (che stava costando il gol) tutti hanno pensato ad Alisson. Si rifà ad ogni modo se pur le conclusioni non siano mai state irresistibili. Atteso ad altri banchi di prova. Florenzi 6: prova generosa, soprattutto...

Le probabili formazioni di Brasile-Messico - Marcelo out, Willian dal 1'

Le probabili formazioni di Colombia-Inghilterra - Kane torna dall'inizio, out James

Le probabili formazioni di Uruguay-Francia - Dubbio Cavani, out Matuidi

Le probabili formazioni di Francia-Belgio - Out Meunier, torna Matuidi

Le probabili formazioni di Sarajevo-Atalanta - Orobici per l'impresa

Le probabili formazioni di Real-Atletico - Navas dal 1', Kalinic out

Le probabili formazioni di Atalanta-H.Haifa - Una formalità per gli orobici

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli - Due dubbi per Ancelotti

Le probabili formazioni di Torino-Roma - Ansaldi out, Pastore titolare

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari - Caputo vs Pavoletti

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone - Dubbi sulle corsie per Gasperini

Le probabili formazioni di Torino-Roma - Rincon in dubbio, Perotti out

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter - Pochi dubbi per i due tecnici

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone - Rivoluzione in casa gialloblù

Due allenatori all'esordio in Serie A, ovvero Roberto D'Aversa e Julio Velazquez, si affidano a due bomber: rispettivamente Roberto Inglese e Kevin Lasagna. Di seguito, le formazioni ufficiali di Parma e Udinese:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy