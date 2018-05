Parma,report dall'infermeria: a parte Scozzarella

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una novità giunge dall'infermeria crociata nella giornata odierna: Matteo Scozzarella ha seguito un programma personalizzato di allenamento. Per il resto, tutto invariato: gli infortunati Gianni Munari e Luca Siligardi sono stati sottoposti a terapie mentre Pasquale Mazzocchi e Antonio Vacca hanno lavorato con modalità differenziata sul campo, con buone possibilità di rientrare per la trasferta di venerdì in Liguria contro lo Spezia.