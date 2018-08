Perugia, è fatta per il ritorno di Han dal Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Perugia Han Kwang-Son si è messo ben in mostra la scorsa stagione, soprattutto nella fase iniziale di campionato. Poi il ritorno al Cagliari, la consapevolezza di essere un talento vero e adesso una nuova chance in Serie B, ancora in Umbria. Sì, perché è fatta per il ritorno del nordcoreano, proprio al Perugia. Un affare che si è chiuso sulla base del prestito oneroso secco ed entro domattina dovrebbero arrivare anche le firme. Un colpo di spessore per il club di Santopadre. Per la felicità di Alessandro Nesta. A riferirlo è Sky Sport.