Perugia, Bianchimano verso la cessione a titolo definitivo

Il Perugia si appresta a salutare Andrea Bianchimano, centravanti classe '96, a titolo definitivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il calciatore nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi al Catanzaro a cui si legherà per le prossime tre stagioni. Il giocatore aveva già vestito la maglia dei giallorossi calabresi nella seconda parte della passata stagione segnando cinque reti in 14 presenze.

