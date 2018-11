Perugia, Bianco: "Giocato con personalità in un campo difficile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Perugia Raffaele Bianco ha commentato la sconfitta di Benevento ai microfoni di Tef Channel: "Abbiamo giocato con personalità in un campo difficile. Siamo una squadra che può dare fastidio a tutti, forse paghiamo il fatto di essere giovani e quindi un po’ inesperti. Ma io oggi ho visto un gran Perugia e secondo me siamo stati anche più squadra degli avversari. Torniamo a casa con la consapevolezza di essere forti e di dover lavorare per fare il salto di qualità decisivo. Fa rabbia non fare punti quando ci esprimiamo così".