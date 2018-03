Perugia, Breda: “Cesena tosto, non bisogna fare l’errore dell’andata”

© foto di Federico Gaetano

In vista della trasferta di Cesena, il tecnico Roberto Breda ha parlato in conferenza della sfida che attende il suo Perugia. “Ogni partita, prima di giocare, è difficile. Il Cesena è una squadra tosta che ha perso solo due volte in casa, come sempre il motto è avere equilibrio. I romagnoli giocano con il 4-4-1-1, ci aspetta una partita difficile, loro si difendono bene e sfruttano le ripartenze. Il nostro modo di giocare non dovrebbe cambiare. Oltre Diamanti abbiamo anche Buonaiuto e Terrani, Diamanti ci aiuterà nei calci piazzati e nello stretto. All’andata il Perugia fece la partita e il Cesena colpì in contropiede, non dobbiamo ripetere questo errore. Sono contento che si stia recuperando il feeling con i tifosi, so che anche domani ci seguiranno in massa. Questo riavvicinamento è dovuto dai risultati, è una cosa concreta. Fare tabelle ora serve a poco e anche i ragazzi lo hanno capito, dobbiamo solo pensare alla gara. Accantonata una partita si pensa a quella dopo, è vero anche che le ultime gare ci hanno dato autostima e convinzione. Cerri può fare sia la prima che seconda punta, dipende da cosa gli si chiede, per esempio anche Terrani può giocare come prima punta attaccando la profondità. Anche Mustacchio può fare prima punta”, le parole dell’allenatore.