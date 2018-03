Perugia, Breda e i pregiudizi più sbagliati della storia

© foto di Federico Gaetano

IL TREND - Quando in piena crisi di risultati e di identità del suo Perugia il presidente Massimiliano Santopadre assieme al ds Roberto Goretti decisero di puntare su Roberto Breda in molti storsero la bocca. Non per le qualità del tecnico ma per un passato legato alla Ternana e un "profilo" che poco rispecchiava la voglia di rilancio del Grifo. Mai valutazione fu più lontana dalla realtà. Con Breda in panchina, infatti, il Perugia non solo si è ripreso la zona playoff con tanto di pokerissimo di vittorie nell'ultimo periodo ma ha ritrovato personalità, solidità difensiva e capacità realizzativa.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Con numeri del genere alla mano è difficile immaginare un Perugia che non confermi Breda anche per la prossima stagione. E infatti i segnali vanno in direzione di un prolungamento di contratto in tempi brevi, con le parti già a lavoro.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 90%