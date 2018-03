Perugia, Breda: "Punti pesantissimi, Diamanti è un valore aggiunto"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Roberto Breda, allenatore del Perugia, ai microfoni di Sky Sport dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Foggia. "E' stata una partita di estrema sofferenza, forse abbiamo pagato anche la sfida di martedì. Nel primo tempo abbiamo fatto una fatica enorme soffrendo la manovra del Foggia, i miei ragazzi sono bravi a crederci sempre e in ripartenza abbiamo delle armi importanti. Sono punti pesantissimi, c'è ancora tanto da lavorare sia dal punto di vista fisico che mentale sapendo che è ancora lunga. Non commento mai gli episodi arbitrali, rivedendolo è calcio di rigore ma fa parte del gioco. Ci sono episodi che a volte vanno a favore ed altre a sfavore. Il Foggia ha avuto tante occasioni per riaprila, hanno spinto anche nel secondo tempo ed è stato bravo Leali. Oggi ci sono stati tanti episodi. Magnani? Sta facendo molto bene, ha una grande fisicità ed è molto bravo sul gioco aereo. Sta incontrando avversari di primissimo livello, adesso viene il difficile e deve essere bravo a non mollare niente. Diamanti? E' un giocatore di altra categoria, ci può dare un valore aggiunto importante. Si è posto molto bene con i ragazzi lavorando con tanta umiltà, può darci una grande mano. Mi è piaciuto il gesto di Di Carmine che ha lasciato il rigore ad Alessandro".