Perugia, Cerri "maltrattato". Il club valuta il ricorso

© foto di Federico Gaetano

Il turno infrasettimanale di Serie B ha lasciato numerosi strascichi sul fronte arbitrale. Oltre ai fatti di Cremonese-Novara, con le quattro giornate comminate a Federico Macheda, anche a Perugia non è andato giù il trattamento riservato ad Alberto Cerri durante il match contro la Salernitana. All'attaccante prima non viene assegnato un calcio di rigore solare per un pestone di Monaco in area di rigore campana e poi viene sanzionato con ammonizione e multa da 1500 euro dal Giudice Sportivo per simulazione. Un trattamento, questo, che non è andato giù alla dirigenza umbra che sta valutando se presentare o meno ricorso. A riportare la notizia è il Corriere dell'Umbria.