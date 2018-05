Perugia, come può cambiare la squadra con Nesta in panchina

Nella giornata di ieri è iniziata l'avventura di Alessandro Nesta sulla panchina del Perugia e c'è grande attesa per capire se il neo allenatore rivoluzionerà il modulo che ha regalato tante soddisfazioni nelle seconda metà della stagione dando agli umbri maggiore solidità difensiva senza perdere incisività in avanti. Roberto Breda aveva infatti trovato la quadra con il 3-5-2 (3-4-1-2 non appena Alessandro Diamanti ha trovato condizione), mentre Nesta nella sua breve carriera oltreoceano ha utilizzato il 4-3-1-2 o il 4-3-3, che rappresenterebbe un ritorno al passato visto che quelli erano i moduli utilizzati da Federico Giunti nelle sue 13 partite sulla panchina umbra.

Se dovesse decidere di affidarsi al suo modulo Nesta a destra potrebbe contare su tre giocatori (Lorenzo Del Prete, Damiano Zanon e Alejandro Gonzalez), mentre a sinistra avrebbe il solo Luca Germoni con Marko Pajac che potrebbe essere nuovamente costretto ad agire da terzino, in mezzo invece ci sarebbe l'imbarazzo della scelta con Massimo Volta, Nicola Belmonte, Paolo Dellafiore e Giangiacomo Magnani a giocarsi due maglie. In mezzo al campo Santiago Colombatto potrebbe agire da vertice basso con Gustafson e uno fra Bianco e Bandinelli come mezzali. In avanti o Alessandro Diamanti dietro il duo Alberto Cerri-Samuel Di Carmine, oppure solo uno dei due centravanti con Buonaiuto, Mustacchio e Terrani a giocarsi le altre due maglie, visto che pare difficile che Di Carmine possa tornare a giocare da esterno a sinistra. Queste le due possibili formazioni:

(4-3-3) Leali; Del Prete, Volta, Belmonte, Germoni; Gustafson, Colombatto, Bandinelli; Mustacchio, Di Carmine, Buonaiuto.

(4-3-1-2) Leali; Del Prete, Volta, Belmonte, Germoni; Gustafson, Colombatto, Bandinelli; Diamanti; Di Carmine, Cerri.