Perugia, Cosmi: "Al secondo gol del Benevento ci è caduto il mondo addosso"

Al termine del match perso contro il Benevento, il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Oggi se facciamo riferimento alle ultime partite, ti viene un po' di rabbia. Perchè se avessimo giocato, specialmente a Pisa, con questa determinazione potevamo ottenere un altro risultato".

Il gol di Caldirola?

"Fuorigioco non è sicuramente, c'è da valutare se c'è fallo di mano. Voglio scagionare l'arbitro in questo momento perchè, anche se avesse toccato il pallone con la mano, non era facile da vedere. Siamo andati sotto e nel secondo tempo ho chiesto alla squadra di rimanere attaccata alla partita perchè il gol potevamo trovarlo. Invece abbiamo subito il secondo e ci è caduto il mondo addosso. Oggi ho poco da rimprovera alla squadra. Bisogna semplicemente di nuovo resettare e presentarci ad un'altra gara difficile con la Salernitana con un nuovo risultato diverso".

L'allarme coronavirus?

"Per quello che ci riguarda, lo stiamo vivendo in maniera normale. Quello che succede al calcio, e in A particolare, non è normale ma non è una novità per me. La salute viene prima di tutto ma sembra davvero che ci siano due campionati: uno dove quasi tutte giocano, la B, o giocano a porte chiuse e uno, la A, dove le partite si rimandano e qualche interrogativo ti viene".