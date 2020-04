Perugia, Cosmi: "Marchizza regista laterale, come lo era il mio Ze Maria"

Il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di quale giocatore lo ha colpito nel ruolo di esterno mancino: "Riccardo Marchizza che è cresciuto nella Roma e conoscevo come centrale. Non pensavo potesse fare così bene nella difesa a quattro. Qui a Perugia, con lo Spezia e in altre partite, mi ha impressionato. Soprattutto per l’interpretazione del ruolo: sicuro, lucido. Un regista laterale, come lo era il mio Zé Maria".