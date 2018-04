Perugia, Diamanti: “Sognare è bello. Bisogna essere positivi”

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista al fantasista del Perugia Alessandro Diamanti sulle colonne del Corriere dell'Umbria che sprona i compagni e i tifosi a sognare: “Bisogna essere positivi insieme senza andare sull'altalena e non ci si può abbattere per una sconfitta. Possiamo dare fastidio a tutti, fra le squadre che ho visto nessuna ci ha messo sotto, a parte il Foggia nel primo tempo. - continua Diamanti - Più spazio? Decide l'allenatore, sono il più esperto e il più vecchietto e non posso farmi vedere scontento e negativo, voglio aiutare tutti e trasmettere positività. Come ho detto se avessi trovato un gruppo che non mi piaceva sarei tornato a casa e invece vado ad allenarmi volentieri”.