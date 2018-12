© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grandi protagonisti della sfida del Curi fra Perugia e Pescara sono stati due ex abruzzesi che si sono ritrovati in Umbria dopo sei mesi assieme in biancoazzurro. Si tratta del centrale Norbert Gyomber (10 presenze nella prima metà del 2016-17) e Norbert Gyomber(59 presenze con un gol fra il 2017 e il 2017) autori dei due gol decisivi, inframezzati dalla prima rete di Melegoni in stagione, che hanno regalato la vittoria alla squadra di Alessandro Nesta e allungato la striscia senza vittorie della loro ex squadra. Sopratutto il difensore è stato grande protagonista visto anche l’assist per il gol del centrocampista, schierato questa volta alle spalle delle due punte, per il momentaneo 1-0 dei biancoazzurro.