Perugia e Diamanti ai saluti. C'è il Livorno per il fantasista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Alessandro Diamanti al Perugia si è conclusa con l'eliminazione nel primo turno dei play off. Il fantasista, arrivato a stagione inoltrata per provare a inseguire il sogno Serie A, dopo aver dato il suo contributo, nonostante la lunga inattività, senza però riuscire nell'impresa di trascinare gli umbri fino in fondo ai play off. Secondo Perugia24.net il divorzio sarebbe ormai sancito con Diamanti che potrebbe comunque affrontare da avversario il Perugia nella prossima stagione essendo finito nel mirino del Livorno, sua ex squadra, neopromosso.