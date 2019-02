© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Perugia si rinforza pescando dagli svincolati l'esterno ex Roma e Genoa Aleandro Rosi che dovrebbe firmare un contratto fino al 2021. Ad annunciarlo è stato il direttore dell'area tecnica del club umbro Roberto Goretti. "Rosi ha firmato, farà le visite mediche dopodiché lo ufficializzeremo" ha spiegato il dirigente come riporta Umbriaon.it. Già in serata quindi potrebbe arrivare l'annuncio sui canali ufficiali del Grifo.