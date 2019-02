Perugia, Goretti: "Non del tutto soddisfatto dal mercato"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il direttore sportivo del Perugia Roberto Goretti in conferenza stampa ha fatto il punto del mercato appena concluso dicendosi non del tutto soddisfatto nonostante l’arrivo in extremis di Rosi: “Capisco perfettamente i suoi tentennamenti sulla Serie B dopo dieci anni di Serie A e spero che anche i tifosi lo capiscano. Lui ha sempre detto che scendendo di categoria avrebbe scelto solo il Perugia e così è stato. Terzino sinistro? Falasco aveva molte richieste e aveva dato disponibilità ad andare, ma poi non si sono concluse le operazioni per un nuovo terzino sinistro. È rimasto un nostro giocatore e vogliamo che faccia il possibile per la squadra e per riconquistare il posto. Da Cacciatore e Martella abbiamo preso dei pali in faccia. Col primo avevamo fissato un appuntamento il 30, ma lui non poteva e l’abbiamo spostato al 31. Però nel pomeriggio del 30 si è inserito il Cagliari e ce l’ha soffiato nonostante il presidente del Chievo ci avesse assicurato che l’avrebbe venduto a noi. Per il secondo invece il Brescia si è inserito e noi siamo stati lenti a reagire. Avevamo cercato anche Mazan e Pajac, ma sul primo abbiamo preferito non insistere, mentre il secondo ha voluto giocarsi le sue carte in Serie A all’Empoli. - conclude Goretti come riporta Umbriaon.it - Sadiq ci piaceva da due anni e siamo riusciti a prenderlo subito visto che Bianchimano ci aveva chiesto di andare a giocare. Abbiamo poi scelto di prendere due difensori e due centrocampisti che potessero tornare utili anche nel prossimo anno, ma abbiamo centrato solo 3 obiettivi su 4 e per questo non sono del tutto soddisfatto”.