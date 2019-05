Perugia, Goretti: "Rosso a Kouan assurdo, Nesta è cresciuto molto"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Dopo la sconfitta subita contro il Verona, il direttore sportivo del Perugia Roberto Goretti ha parlato a Tef Channel: "I play-off non sono fatti per noi, ormai è chiaro. Complimenti al Verona, ma stasera la differenza l’ha fatta l’arbitro con un’espulsione davvero assurda. I ragazzi hanno comunque disputato una grande partita e i complimenti vanno a loro e a Nesta. Il futuro del tecnico? Nei prossimi giorni ci incontreremo. Lui e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro. Nesta in questo anno è cresciuto molto. Dall’anno zero all’anno 1? Questo lo dovrà dimostrare la società nei prossimi due mesi".