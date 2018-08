Perugia, Goretti: "Sul mercato centrati tutti i nostri obiettivi"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Attraverso i canalu ufficiali della società, in casa Perugia, a mercato concluso, ha parlato il responsabile dell'area tecnica umbra Roberto Goretti, che si è così espresso in merito a quanto fatto:

"E' stata una sessione di mercato intensa e complicata, siamo partiti dalla fine della scorsa stagione con l'intento di riazzerare e rifondare una rosa che ci aveva dato tanto ma era arrivata al capolinea: nonostante le problematiche date dal mercato più corto e dai ricorsi che hanno alterato gli equilibri e creato incertezza, abbiamo affrontato con coraggio e calma questa trasformazione, che credo sia stata soddisfacente. Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, conto adesso in un paio di uscite altrimenti faremo a gennaio: Del Prete e Monaco non rientrano nei nostri piani, e non saranno inclusi nella lista anche se abbiamo dei posti è per questo che spero nella loro collaborazione. Abbiamo avvisato sia i ragazzi che i loro agenti”.

Conclude poi: "Ieri per la prima volta Nesta ha avuto la squadra a disposizione, diciamo che abbiamo iniziato ieri, ma eravamo consapevoli che avremmo affrontato un periodo in cui in rosa ci sarebbero stati più ragazzi della Primavera che della futura rosa biancorossa. Il mister voglio ringraziarlo per la pazienza e la fiducia che ha avuto nella società e nel nostro lavoro, noi adesso contraccambieremo: ha grandi idee in campo e carisma importante”.