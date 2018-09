Perugia, i convocati di Nesta: rientra Gyomber. Out Han

Il primo tempo del Mapei, nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, si chiude sull'1-1. Un risultato maturato in 12 minuti esatti, grazie alle reti di Francesco Caputo e Kevin-Prince Boateng. Pronti-via e l'attaccante azzurro è bravo a battere Consigli dopo appena 18 secondi...

L'Equipe e la vittoria del Rennes in Europa League: "Una rinascita"

PSG, Thiago Motta ha preso il patentino per allenare l'under 19

Champions League, Messi vince il premio 'Player of the Week'

Betis, Setien: "Il Milan lo ha dimostrato. In Europa League è sempre dura"

Villarreal, Bonera è il calciatore più vecchio ad aver giocato per il club

Young Boys, calendario in salita: dopo lo United c'è il Basilea

Real Madrid, faraonico piano da mezzo miliardo per rinnovare il Bernabeu

Croazia, strappo quasi ricucito con Dalic: Kalinic tornerà in Nazionale

Chelsea, Zola esalta Hazard: "Pazzesco e non è ancora al suo meglio"

Celta Vigo, Aspas: "In estate potevo partite. Ora voglio restare a lungo"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha convocato 22 calciatori per la sfida contro il Palermo. Rientra Gyomber dalla squalifica, mentre resta a casa Han a causa di un infortunio. Questo l'elenco del club:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy