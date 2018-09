Perugia, i convocati per il Carpi. Kingsley c'è

Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei tanti temi alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A: "Nella Roma adesso non funzionano tante cose e tanti rapporti. Ci sono troppe distanze dentro e fuori dal campo. Alla Roma manca l'istinto di conservazione...

Saint-Etienne, nuovo infortunio muscolare per Debuchy

Man City, gli Wolves fissano il prezzo per Neves: 120 milioni di euro

Atletico, Griezmann sul gran rifiuto al Barça: "Non ci dormivo la notte"

Polemica VAR in Barça-Girona, Sport: "BarVARidad"

As apre col pareggio del Barça: "Gironazo al Camp Nou"

Manchester United, in arrivo il rinnovo di contratto di Smalling

Il Wolverhampton non molla: Ruben Neves ha una valutazione a tre cifre

Un nuovo Balotelli per Vieira: allenamenti alle 7.30 per migliorare la forma

Dall'Olanda: il Real Madrid prova il sorpasso al Barça per De Jong

Karius sulla finale di Champions: "Ramos non mi ha mai chiesto scusa"

Chelsea, Sarri: "Liverpool squadra rodata, per ora sono avanti a noi"

Barça, forte interesse per Pépé del Lille. C'è anche il Bayern

Barça, Busquets: "VAR? Alcuni arbitri non hanno mai giocato a calcio"

Chelsea, accordo per il rinnovo di Hazard: insieme fino al 2022

FIFA, a Salah il premio Puskas come miglior gol della stagione

Barça, Vidal: "Il VAR deve aiutare, non determinare i risultati"

FIFA, a Pedros il premio come miglior allenatore calcio femminile

AE Larissa, in panchina c'è l'italiano Gianluca Festa

Dal profilo Twitter del Perugia arrivano i convocati di Stefano Colantuono per la gara di domani contro il Carpi:

