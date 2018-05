Perugia, Il Corriere dell'Umbria apre con Santopadre: "Vogliamo la A"

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dell'Umbria in edicola questa mattina apre con le parole del presidente del Perugia Massimiliano Santopadre, intervenuto ieri in conferenza stampa: "Vogliamo la A, basta illazioni. La promozione non si ottiene di diritto, ma lottando tutti insieme". Santopadre si scaglia contro chi diffama sui social: "D'ora in poi attiverò i legali, stop ai sospetti"