Perugia in buone mani. Leali ha abbassato la saracinesca

Il Perugia si gode le prestazioni di Nicola Leali arrivato nel gennaio scorso e subito protagonista del miglioramento difensivo del club umbro. Come sottolinea Il Corriere dell'Umbria Leali in nove gare ha subito cinque reti e non subisce reti da 351 minuti, per una media di 0.55. Un netto miglioramento visto che prima del suo arrivo la media era di 1,7.