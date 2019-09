Perugia-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Falcinelli dal 1' tra i locali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capolista e fanalino di coda: questo si vedrà quest’oggi alle 15:00 al “Curi” di Perugia. Il Perugia, a punteggio pieno in classifica, cercherà la terza vittoria di fila, a cospetto di una Juve Stabia che deve invece ancora centrare il primo punto stagionale.

Attacco pesante per mister Oddo, che opta per il tandem Iemmello-Falcinelli, all’esordio, mentre in casa campana Forte partirà dalla panchina.

Le formazioni ufficiali:

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Carraro, Balic, Falzerano; Fernandes; Iemmello, Falcinelli.

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Carlini, Mallamo, Di Gennaro; Elia, Cissè, Canotto