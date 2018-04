Perugia, l'appello di Santopadre: "Tutti al Curi, serve entusiasmo per la A"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ha pubblicato una nota attraverso il sito ufficiale del club umbro in merito al momento vissuto dalla sua squadra. "Posso essere amato o non amato, posso essere tanto criticato o meno, posso piacere o non piacere, ma una cosa è certa amo il Perugia come e quanto ognuno di voi. Ieri sera il calcio ci ha insegnato che niente è impossibile se siamo tutti uniti. Andiamo tutti al Curi. Il Perugia sta lottando per la Serie A e ha bisogno del nostro entusiasmo. Crediamoci", le parole del presidente.