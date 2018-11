Perugia, Melchiorri: "Fatti tanti sacrifici. Siamo in crescita, basta pause"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre vittorie consecutive per il Perugia di Federico Melchiorri, che ha parlato a Tef Channel: "Ho fatto tanti sacrifici ma devo dire che mi ha aiutato tanto la passione per questo lavoro. Io allenatore in futuro? Al momento non voglio pensarci perchè spero di giocare ancora tanto tempo. devo ringraziare la mia famiglia che mi dà stabilità e tranquillità. Ho dedicato il mio gol al Venezia a mia figlia Ginevra nata poche settimane fà. Sono sereno e questo mi permette di rendere al massimo per la maglia biancorossa".

Sulla squadra.

"Abbiamo una squadra composta da tanti giovani interessanti. Siamo in crescita, ma dobbiamo evitare alcune pause, soprattutto quando andiamo in vantaggio, non so a cosa si dovuto questo problema. Se lo sapessimo non sarei qui a parlarne ma sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare".