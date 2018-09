Alessandro Nesta ammira Marco Giampaolo e Carlo Ancelotti. L'ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: “Il mio calcio è quello di Giampaolo? Sì, due anni fa sono anche stato per una settimana a seguire i suoi allenamenti. E’ meticoloso, mi piace come prepara il lavoro e le partite. Il mio punto di riferimento è Ancelotti. Ha grande entusiasmo e vorrei essere come lui, anche se io mi arrabbio molto di più. Certo, quando si arrabbiava lui, si sentiva. Simone Inzaghi e Gattuso? Simone attacca con tanti giocatori, è bello da vedere, con una squadra molto alta e coraggiosa. Rino è in evoluzione: prima era più difensivo, ora propone un calcio più d’attacco con palleggio, sta facendo un percorso di crescita”, ha detto Nesta.