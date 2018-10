Perugia, Nesta: "Aspetto la prima vittoria in trasferta da allenatore"

Con il suo Perugia Alessandro Nesta cerca la prima vittoria esterna in Italia nella carriera da allenatore. “Non ho mai vinto una gara fuori casa e spero questa possa essere la volta buona – ha detto il tecnico del Perugia – visto che abbiamo lavorato tanto, anche se non mi piacciono queste soste che ti fanno staccare dal ritmo campionato, soprattutto dopo una vittoria come la nostra col Venezia. Per la Salernitana è una gara importante. Penso che ci attaccheranno alti da subito con molta aggressività. Noi dobbiamo mantenere un atteggiamento costante, non condizionato dagli episodi. A volte siamo timorosi. Dobbiamo imparare a gestire i momenti della gara. Loro hanno fatto un grande mercato. È una squadra molto fisica soprattutto a centrocampo e in difesa. Bisogna fare un'ottima partita per fare punti ma soprattutto voglio un Perugia che in ogni partita fa vedere che sta crescendo. Un passo avanti e uno indietro non servono a nulla. Dobbiamo cercare di fare passi in avanti senza fermarci e dobbiamo avere una nostra regolarità di percorso”, riporta perugia24.net.